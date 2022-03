🎥 Veel commotie om fase in slot Antwerp-Zulte Waregem, maar Boucaut besliste wel reglementair

Na de wedstrijd tussen Antwerp en Zulte Waregem was er veel te doen over een fase in het slot. Dompé mocht een vrije trap nemen, maar schoot pardoes op scheidsrechter Boucaut. Die stopte het spel en gaf de bal aan... Antwerp.

Los van de ongelukkige plaatsing van Boucaut in de zestien, moest Dompé ook gezien hebben dat hij in de weg stond. Maar goed, daar gaat het niet om. Boucaut werd geraakt en hij gaf de scheidsrechtersbal aan Butez. Wat voor veel trammelant zorgde. Maar Boucaut volgde wel degelijk de regels. Een scheidsrechtersbal in de zestien is altijd voor de doelman. Velen riepen op om de vrije trap te laten hergeven, maar dat zou niet reglementair geweest zijn. 😬 | Die vriend die steeds in de weg loopt. 🥲 #ANTZWA pic.twitter.com/Nj2Je15RJg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 19, 2022