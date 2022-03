Nainggolan nuanceert wel wat: "F*ck them all"

Bij Antwerp zijn ze een gevoel van 'wij tegen allen' aan het creëren. Dat deed Brian Priske, maar ook Radja Nainggolan deed zijn duit in het zakje op Instagram.

Nainggolan was na de match nog kritisch voor zijn ploegmaats die absoluut op zoek wilden gaan naar de tweede goal. Maar enkele uren na de wedstrijd deeld hij volgend bericht op Instagram: "We blijven werken aan onze doelen... Allen samen tegen allen... F*ck them all!"