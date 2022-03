Bossut moet zich na sterke partij toch nog gewonnen geven: "Miskijk me op de bal"

Geen nieuwe clean sheet voor Sammy Bossut in doel bij Zulte Waregem. De doelman was nochtans goed op weg om de netten schoon te houden maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven op een poging van Samatta.

"We speelden de hele wedstrijd geconcentreerd, op één momentje na en dan valt natuurlijk dat doelpunt", zucht Bossut voor de camera van Eleven."Ik dacht dat één van de verdedigers nog zou ingrijpen op de voorzet, wat niet gebeurde; Bovendien miskijk ik me ook nog eens op de bal... Tja, kan gebeuren zeker?", klinkt het gelaten.

Niet genoeg in balbezit

In balverlies speelde Zulte Waregem zeer compact met als bedoeling om in de omschakeling gevaarlijk te kunnen zijn op de counter, maar dat lukte echter niet. "De ruimte lag er", beseft Bossut. "Maar we hebben ze gewoonweg niet benut."

© photonews

"De laatste pass was vandaag vaak net niet goed genoeg. We zullen voor het behoud moeten blijven strijden want mathematisch zijn we nog niet zeker. We zullen het thuis moeten doen", besluit Bossut.

Zulte Waregem heeft met nog 2 speeldagen te gaan 5 punten voorsprong op Seraing. Ze moeten nog thuis tegen STVV spelen en trekken op de laatste speeldag naar Charleroi.