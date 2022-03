Brian Priske beseft dat druk niet gaat liggen na één winst: "De man boven maakt de beslissingen"

Het moet deugd gedaan hebben voor Brian Priske. Zijn Antwerp was bijna de hele wedstrijd dominant tegen Zulte Waregem. In de slotfase volgde er dan ook nog eens een verdiend doelpunt.

"Waar ik het meest blij om ben", vertelt Priske op de persconferentie na Antwerp-Zulte Waregem. "Is de mentaliteit die de spelers getoond hebben na enkele tegenvallende resultaten. We hadden balbezit, creëerden kansen, zetten goed druk... Alles was heel goed en we zijn er ook in geslaagd om hen zo ver mogelijk uit onze te houden", vindt Priske.

Hoe langer die 0-0 op het bord bleef staan, hoe precairder de situatie ook voor de bank van Antwerp was. Want Priske staat onder stevige druk van het clubbestuur en vele fans. Maar deze zege verandert niet veel volgens Priske. "The pressure is still on", klinkt het bij Priske.

Met de intermandbreak in het vooruitzicht zal Antwerp nog vol aan aan de bak in de resterede compisitie na komend weekend. Maar van extra druk wil Priske niet spreken. "Zo gaat het er nu eenmaal aan toe bij Antwerp. We willen elke wedstrijd winnen maar de pers heeft al goed haãr best gedaan met een lijstje te maken van vervangers van mij. Maar goed, nu op naar de laataste twee speeldagen na de interlandbreak Even de batterijen opladen en we zullen er opnieuw staan. En of ik ontslagen word, daar hou ik geen rekening mee maar is een beslissing voor de man boven", besluit de Deen.

.