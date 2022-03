Radja Nainggolan niet mals voor ploegmaats na zege: "We zijn soms te loemp"

Weinig spelers die het hart zo op de tong hebben als Radja Nainggolan. Ook na de zege van Antwerp tegen Zulte Waregem was hij eerlijk, al was de overwinning van Antwerp zeker niet onverdiend.

"Oververdiend hé", opent Nainggolan voor de camera van Eleven Sports na de zege tegen Antwerp. "We verdienden in de eerste helft al een goal maar moesten er lang op wachten. We zitten nu in een lastige periode waarin de resultaten wat tegen zitten maar dit was een belangrijke overwinning met het oog op de play offs. We hebben bovendien alles in eigen handen en dat is goed, het hangt meer af van onszelf dan van de rest", vertelt Nainggolan.

Bij een 1-0 voorsprong trok Antwerp nog meermaals naar voren, op zoek naar de tweede. Een stevige fout volgens Nainggolan: "We zijn soms nog te loemp. We staan 1-0 voor en willen voor de tweede gaan maar dat moet helemaal niet. Balletje bijhouden? Nee, een cross trappen, de bal verliezen en veel ruimte laten op de counter."

"Dan riskeer je dat het 1-1 wordt en daarin moeten we volwassener worden. We moeten leren wanneer de bal bij te houden. Ook bij een 0-0 moeten we niet zo snel mogelijk naar voor trekken want dan komt er een tegenstootke en sta je plots achter", besluit hij.