KV Mechelen laat zege liggen van op stip bij tienkoppig Eupen en heeft ticket voor Europe Play-Offs nog niet beet

Mathematisch kon KV Mechelen niet zeker zijn van de Europe Play-Offs na de verplaatsing naar Eupen, maar bij winst zag het er toch heel goed uit. Het werd geen overwinning voor KV, Mrabti miste van op de stip.

Er viel wel wat te beleven in Eupen - KV Mechelen: de toeschouwers aan de Kehrweg kregen waar voor hun geld. Malinwa had van bij de aftrap het betere van het spel, maar had wel binnen het kwartier 2-0 achter kunnen staan. Lambert kopte raak op een hoekschop van Peeters. Bij een volgende hoekschop van Peeters moest Hairemans de bal van de lijn halen.

KV Mechelen ontsnapte én reageerde. Schoofs joeg op voorzet van Walsh knap de gelijkmaker in doel. Het venijn van de eerste periode zat in de staart. Scheidsrechter Vergoote had gezien hoe Van Drongelen vastgehouden werd door Amat. Laatstgenoemde duwde na deze fase nog eens Vanlerberghe omver onder het oog van de ref. De nochtans ervaren verdediger kon meteen naar de douches met een tweede geel.

© photonews

Ondertussen moest de strafschop uiteraard nog altijd genomen worden. Mrabti achter de bal, die mikte naar de linkerhoek... maar trof de paal! Toch met een gelijke stand dus de rust in, wat de thuisploeg de kans gaf om zich met zijn tienen te organiseren.

© photonews

Er zat zelfs nog iets meer in: Peeters legde een keertje aan. De vingertoppen van Coucke én de staak waren nodig om een nieuwe Mechelse achterstand te voorkomen. Uiteraard was het aan de overzijde alle zeilen bijzetten om het goed gesloten te houden. Hairemans vond wel het hoofd van Walsh. De rechtsachter kreeg na een assist bijna ook een doelpunt achter zijn naam. Nurudeen schudde een knappe saven uit zijn mouwen.

Magnée trof in het slot nog de staak, al zat Coucke er ook wel bij. Mechelen vond geen opening meer en moest zich neerleggen bij het vierde gelijkspel op rij. Het moet hopen dat Cercle Brugge en STVV niet allebei naderen en het zo nog heel spannend maken voor het halen van de top acht. Eupen heeft in de degradatiestrijd wel weer een puntje extra bonus op Seraing.