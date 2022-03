Vrancken had Eupen liever met elf zien blijven staan en neemt penaltynemer niets kwalijk: "Veld was een drama"

Toen het penalty was voor KVM en Eupen niet langer met elf stond, leken de spelers van Vrancken op weg naar een belangrijke zege. Uiteindelijk kwam het toch niet zo ver, door een mix van allerlei factoren.

"Dit is ontgoochelend", erkent Vrancken op de persconferentie na de match. "Voetballend hebben we de wedstrijd gedomineerd." Desalniettemin moest KV achtervolgen door alweer een tegentreffer na een stilstaande fase. "De bal wordt gewoon niet aangevallen. Jammer dat we op die manier weer snel achter komen."

Mrabti neemt verantwoordelijkheid

Mechelen maakte wel gelijk via Schoofs. Mrabti zette zich op slag van rust achter de bal voor een strafschop, maar mikte tegen de paal. "Als iemand zijn verantwoordelijkheid neemt, kan je dat die persoon niet kwalijk nemen. Het is een jammerlijk moment voor ons in de wedstrijd. Anders moeten zij met tien tegen elf ruimte weggeven. Nu kunnen ze die ruimtes beperken. De scherpte en ons geloof in de aanvallen waren er niet."

De uitsluiting van Amat bleek KV Mechelen ook niet echt te helpen. "Achteraf gezien had ik liever dat ze bij Eupen met elf gebleven waren", stelde Vrancken zelfs. "Dan hadden we een wedstrijd gekregen waarin we de ruimtes konden benutten."

Veld liet amper toe om te voetballen

En dan was er nog de kwestie van het terrein aan de Kehrweg. "Het veld was echt een drama, die bal botste naar alle kanten. Als je een handvol fases met één-tweetjes rond de zestien meter gaat analyseren, zie je dat het niet enkel misloopt omdat onze jongens het niet goeddoen. We moeten het op een voetballende manier doen en dat was bijna onmogelijk."