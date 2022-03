KV Mechelen moet nog wachten op zekerheid over ticket play-offs: "Winnen op lelijke manier kunnen we niet"

Als STVV Beerschot klopt en nadert tot op vier punten, heeft KV Mechelen zijn ticket voor de play-offs zeker nog niet beet. Malinwa bleef zaterdag immers steken op 1-1 op het veld van Eupen.

"We speelden ons voetbal tot de rode kaart bij Eupen viel. We zeiden tijdens de rust dat we snel moesten scoren, maar dat lukte niet. Ik denk dat het simpeler had geweest indien we tegen elf konden blijven spelen. Nu was er geen ruimte", analyseert Hugo Cuypers. "We zijn gefrustreerd, al mogen we onszelf gelukkig prijzen dat we op het einde geen tweede doelpunt van Eupen binnenkrijgen."

Met vier gelijke spelen op rij verspeelde KV Mechelen de jongste weken aardig wat punten. En zo is dat ticket voor de Europe Play-Offs nog geen feit. "Of er nu druk komt om de play-offs te halen? Ja en nee. We hebben zelf nog twee wedstrijden. Maar het is duidelijk dat we nog niet staan waar we moeten staan."

Opnieuw tegendoelpunt op stilstaande fase

"We moesten hier gewoon winnen hé", vertelde doelpuntenmaker Rob Schoofs na de wedstrijd in Eupen. "We pakken weer een doelpunt op stilstaande fase. Dat begint een slechte gewoonte te worden. En na de rode kaart geraakten we maar niet door het blok van de thuisploeg."

De aanvoerder van KV Mechelen wil geen excuses bovenhalen, ondanks de omstandigheden, met onder andere een moeilijk bespeelbaar veld. "Het was niet goed genoeg. We moeten leren om zo’n wedstrijden te spelen. Matchen winnen op een lelijke manier kunnen we blijkbaar niet."