Eupen-KV Mechelen werd geen goeie wedstrijd, beide coaches kijken naar ref: "Scheidsrechters moeten dat beter aanvoelen"

Eupen-KV Mechelen was niet van het hoogste niveau, zeker niet. Het werd er niet beter op nadat Jordi Amat net voor de rust rood kreeg met twee gele kaarten snel na elkaar. Hij veroorzaakte een penaltyfout en kreeg geel voor protest, daarna kreeg hij een tweede geel voor een duw.

Wouter Vrancken vond het spijtig voor de match en had liever gezien dat Eupen met elf bleef staan, want daarna kropen de Oostkantonners achteruit. Eupen-coach Michael Valkanis richtte zich achteraf tot de refs. "De rode kaart was een kantelpunt. Ik vind het eerlijk gezegd frustrerend. Ik heb het al vaker gezegd, scheidsrechters moeten een wedstrijd aanvoelen. De ref gaf 2 gele kaarten in minder dan een minuut. Je moet de emoties begrijpen bij een kapitein die een penalty veroorzaakt terwijl wij vechten om in eerste klasse te blijven", zei hij op zijn persconferentie.

"Het was ook een betere wedstrijd geweest zonder die rode kaart. De jongens hebben desondanks veel karakter getoond en heel hard gewerkt. KV Mechelen heeft niet veel kansen gecreëerd. Op het einde hadden we zelfs nog kunnen winnen. Ik ben blij met een punt, maar het hadden er drie kunnen zijn."