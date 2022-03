Timmy Simons ziet ploeg één grote fout maken tegen Antwerp: "Dat steekt"

Geen punten voor Zulte Waregem op de Bosuil. Zulte kwam met een plan naar Antwerpen maar keert puntenloos terug naar West-Vlaanderen.

Zulte-trainer Timmy Simons windt er op de persconferentie achteraf geen doekjes om: "Het was een verdiende overwinning van Antwerp. We deden te weinig in balbezit om hen pijn te doen. Ze hebben ons de hele wedstrijd achteruit geduwd en wanneer onze momenten kwamen op de counter waren we te slordig en onnauwkeurig met de bal", is Simons eerlijk.

Eén keer uit positie lopen is genoeg

Het verdedigende blok van Zulte Waregem stond redelijk goed, al had Antwerp wel enkele kansen bij elkaar kunnen voetballen. Scoren lukte de thuisploeg pas in de 83e minuut, net op dat ene moment wanneer Essevee met een overtal op de helft van de tegenstander was.

"Dat steekt wel. Eén keer staan we met overtal op hun helft en we krijgen het deksel op de neus. We voetballen naar de realiteit die er nu is bij ons en dat is vooral vanuit de organisatie voetballen. Wanneer die er niet is, krijgen we meteen een doelpunt tegen. Dat toont dat je als trainer keuzes moet maken in de tactiek die je voor de dag brengt", vertelt de trainer van Zulte Waregem.

"Je rekent niet op punten hier"

Met nog 2 wedstrijden te gaan heeft Zulte nog altijd 5 punten voorsprong op Seraing, een geruststellende voorsprong zo dicht bij het einde van het seizoen. "Er verandert in principe niets in de stand. Qua gevoel misschien wel maar op voorhand weet je dat je op Antwerp in principe niet rekent op punten. Die moet je hier niet komen halen, dat is enkel bonus. Het is zuur dat het doelpunt zo laat valt, maar eerlijk gezegd hebben we in balbezit ook te weinig getoond om hen te bedreigen", besluit Timmy Simons.