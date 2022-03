Timmy Simons verwacht meer van Zulte Waregem: "We hadden toch iets meer kunnen brengen"

Zulte Waregem verloor zaterdagavond met het kleinste verschil op het veld van Antwerp. Timmy Simons had geen hoge verwachtingen, maar had graag toch een sterker Zulte Waregem gezien.

"We hebben te weinig gebracht, vooral in balbezit", zei Timmy Simons tegenover Sporza. "We hebben defensief gespeeld naar onze kwaliteiten, maar eens in balbezit moet je ook iets brengen. Dat hadden we beter moeten invullen om Antwerp pijn te doen. We hebben een aantal ballen simpelweg weggegeven en op dit niveau wordt dat afgestraft. Ook bij het doelpunt probeerden we op te schuiven en verloren we de bal. Dat moet beter.

Zulte Waregem kwam niet met grote verwachtingen afgezakt naar Antwerpen. Toch had hij graag gezien dat zijn ploeg wat meer bracht. "We hadden niet verwacht dat we hier het verschil konden maken, maar we hadden toch iets meer kunnen brengen. Op basis van de druk en de kansen heeft Antwerp verdiend gewonnen."