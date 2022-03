Tissoudali deelt uppercut uit aan Anderlecht dat vergat te scoren in tweede helft, Gent doet haasje-over

Gent en Anderlecht hebben er geen hoogstaande topper van gemaakt. In de eerste helft waren de Buffalo's iets beter, in de tweede was paars-wit duidelijk beter. Maar het was wel Gent dat scoorde, niet toevallig weer via Tissoudali. Gent neemt de plaats van Anderlecht in de top vier over.

Eerste helft: Gent nipt op punten. De pressing en organisatie van de Buffalo's zat beter in elkaar dan die van Anderlecht. Gent liet Ashimeru het spel niet verdelen en zette hoge druk op de verdedigers van de Brusselaars. Maar daar bleef het ook bij. Aan de zestien liep het telkens fout. Twee boksers die om elkaar heen cirkelden, maar geen klappen uitdeelden.

© photonews

Twee schuchtere uithalen van Refaelov en Zirkzee werden wel gekeerd door Roef. Maar eens doorduwen? Nee, dat zat er bij beide ploegen niet in. We hadden het voor de match over de twee best voetballende ploegen van het moment, maar daar was op het veld weinig van te zien. Het ging allemaal te traag. Die uppercut of die ene rechtse... daar zaten we op te wachten;

Noch Vanhaezebrouck, noch Kompany kunnen tevreden geweest zijn bij de rust met het slakkengangetje. Ook met het vele afval in het spel. De slechte passes waren op twee handen niet bij te houden. Odjidja, Tissoudali, Verschaeren, Zirkzee... de jongens waar je iets van verwachtte, lagen allemaal aan banden of waren niet goed genoeg.

Tweede helft: Anderlecht duidelijk op punten, maar Gent met de KO. De bezoekers kwamen een pak scherper uit de kleedkamer en versierden via Refaelov, Verschaeren en Gomez ook de beste kansen. Of beter gezegd: de enige kansen. Van Crombrugge had amper werk. Roef deed het daarentegen weer heel goed tegen zijn ex-club en zette zijn ambitie om volgend seizoen eerste doelman te blijven kracht bij.

Voor het overgrote deel van deze match gold dat ze geen winnaar verdiende, al zullen ze daar bij Anderlecht wel anders over denken. Zij leken er op een bepaald moment over te gaan lopen, maar vergaten te scoren. Gent in de verdrukking, maar een perfecte counter bracht Tissoudali voor Van Crombrugge en daar liet de aanvaller zien dat hij aan efficiëntie heeft gewonnen. 1-0 en meteen ook de uppercut die tot de KO leidde.

Anderlecht zette nog een slotoffensief in, maar kon zijn overwicht niet omzetten in doelpunten. Da's een gebrek aan efficiëntie weeral.