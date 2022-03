Hoedt in zak en as na toch wel hold up van Gent: "Het zou onwezenlijk zijn moesten we de top vier missen"

Met zijn mond vol tanden stond hij na de match voor de camera van Eleven. "Ik heb er geen woorden voor en dat gebeurt niet veel", aldus een zwaar ontgoochelde Wesley Hoedt.

Anderlecht domineerde de hele tweede helft en creëerde kans na kans, maar de bal wou er niet in. "Dit is het verhaal van het hele seizoen", zuchtte de verdediger. "We creëren genoeg, maar we maken de kansen niet snel genoeg af. Als je zoveel kansen creëert op Gent, moet je winnen. Maar wij scoren niet en zij schieten één keer en hij zit erin."

Na de euforie van vorige week zat iedereen in zak en as bij Anderlecht. "Gent is er niet meer uitgekomen. We hebben zoveel kansen nodig", herhaalde hij hoofdschuddend. "Ik kijk ook naar mezelf, want ik had een 150 procent kans met het hoofd. We scoren veel, maar we laten nog 40 procent meer doelpunten liggen."

En nu? "We hebben nog twee wedstrijden en hebben het niet meer in eigen handen. We moeten zes op zes pakken en hopen. Het lijkt zo onwezenlijk dat we de top vier niet zouden halen, maar zo ziet het er wel naar uit nu."