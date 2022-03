Bijna gewisseld, maar Tissoudali werd toch matchwinnaar: "Ik verlies nooit de hoop! Ik wist dat er nog een moment ging komen"

Een hele match zo goed als onzichtbaar, maar wie stond er achteraf te feesten als matchwinnaar? Jawel, Tarik Tissoudali. De dribbelaar van Gent schoot een fantastische assist van Kums mooi binnen.

Hein Vanhaezebrouck twijfelde lang wie hij moest wisselen. De moegestreden Depoitre of de onzichtbare Tissoudali. Het werd Depoitre en Lemajic mocht erin. "Ik heb op het punt gestaan om Tarik eruit te halen. Maar ik zag dat Laurent kapot zat. En met Darko hebben we iemand die ballen kan doorkoppen. Er moest er maar eens eentje goedvallen voor Tarik, die dan de kwaliteiten heeft om het verschil te maken. Als coach maak je niet altijd de juiste beslissing, maar vandaag had ik geluk", aldus Vanhaezebrouck.

Tissoudali ontkende ook niet dat hij niet echt in de match zat. "Klopt. Anderlecht hield het goed gesloten en in de tweede helft hadden wij het heel moeilijk. We hebben moeten strijden voor de drie punten. Maar ik verlies nooit de hoop en weet dat dat ene momentje altijd nog zal komen. Het was erop wachten. Niet makkelijk als spits, maar ik stond er wel op dat moment."

Heel proper afgewerkt en ook dat was niet evident, want aan die linkerknie had hij voor de match nog heel wat pijn. "Ja, ik twijfelde om met links te schieten, maar ik ging er toch voor. Hij ging er mooi in en dat maakte alles goed. Ja, hartstikke blij!"