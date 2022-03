Vanhaezebrouck steekt Anderlecht hart onder de riem: "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, want in Antwerpen gaan ze kwaad zijn"

Wat een inhaalrace! AA Gent stond dit seizoen na speeldag 8 nog op de veertiende plaats. Iedereen had hen al afgeschreven voor de Champions' Play-offs. Twee speeldagen voor het einde staan Hein Vanhaezebrouck en co in de top vier. "Maar er zijn nog twee matchen hé."

Hein had wel iets te zeggen, want hij vindt het huidige format niet kunnen. "Ik ben voorstander van een klassement waarin het doelpuntensaldo doorslaggevend is. Dan kwamen wij er zelfs niet aan te pas in vergelijking met Anderlecht, maar wij zijn de enigen in Europa die toch nog ergens moeten aan vasthouden.

"Ik ben ook voorstander van een play-off 1 met minimum 6, want dit gedrocht is echt onzin. Er zijn in België meer goeie, grote ploegen dan vier. Ik ben zelfs voorstander van twee reeksen van 12 en play-offs met 8. Maar soit... Anderlecht heeft een geweldig parcours afgelegd en ze moeten er altijd inzitten."

Er moeten minimum 6 ploegen in play-off 1 zitten, want dit gedrocht is echt onzin

Uiteraard is hij blij dat AA Gent zichzelf een kans heeft gegeven op meer. "Ik moet proficiat zeggen aan mijn spelers na hun achtste match op 24 dagen. Ik ben blij dat ze het over de streep konden trekken, want de tweede helft was het echt harken. Maar echt open doelkansen hebben we niet weggegeven. Davy Roef heeft het goed gedaan, maar de moeilijkste bal die hij moest pakken was die schuiver van Gomez. Ik begrijp dat er bij Anderlecht over efficiëntie gesproken wordt, maar hoeveel grote kansen - zelfs voor open doel - hebben wij dit seizoen de nek omgewrongen? Ik wil maar zeggen dat ze niet zoveel open kansen hadden."

Maar die top vier moeten ze wel nog over de streep trekken. "We gaan alle twee die matchen moeten winnen, want Anderlecht laat niks meer liggen. Daar ben ik honderd procent zeker van. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want in Antwerpen gaan ze boos zijn, maar ik hoop dat we er alle twee inzitten. Dan zijn we alle twee zeker van Europees voetbal. Maar ja, dat mag ik dus eigenlijk niet zeggen."