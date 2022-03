Bij Gent kijken ze vooral naar Cercle Brugge: "Geen cadeau hé!"

"Een Modric-pass", jubelden de analisten op tv. De assist van Sven Kums op Tarik Tissoudali zette AA Gent op weg naar winst tegen Anderlecht. En naar de top vier. Kums liet tegen zijn ex-club zien wat hij het beste kan: verdelen.

"(lacht) Het maakt niet uit hoe ze die pass noemden", grijnsde Kums. "Ik zat aan het einde van mijn Latijn. Ik had nog ruimte om door te gaan, maar ik besloot dan toch te passen. Ik denk dat het nog moeilijk was om die binnen te schieten hoor. Weinig spitsen zouden die maken."

Anderlecht was de tweede helft dominant, maar daar trokken ze zich bij Gent achteraf niks van aan. "De tweede helft lagen we gewoon onder, daar moeten we niet flauw over doen. De grootste kansen waren voor hen, maar het waren vooral schoten van buiten de zestien. Al bij al hebben we goed verdedigd. En dan moet je het moment pakken dat je kan pakken."

Maar Hein Vanhaezebrouck haalde het al aan: er zal nog twee keer gewonnen moeten worden tegen Cercle Brugge en OH Leuven. Vooral voor die verplaatsing van volgende week zijn ze bij Gent voorzichtig. Veel spelers hebben respect voor Cercle, ook Kums. "Het is niet gedaan hé. We hebben nog twee moeilijke matchen. Vooral naar Cercle Brugge... Da's geen cadeau hé. OHL is ook een goed voetballende ploeg. We hebben vaak al een positieve reeks neergezet en punten gepakt waar we het minder verwachtten. En dan hebben we het ook laten schieten. We zullen heel scherp moeten zijn."