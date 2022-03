Kompany schuift frustraties snel opzij: "Het komt goed. Ik heb het gevoel dat Gent of Antwerp nog iets gaan laten liggen"

Vincent Kompany is iemand die zijn emoties heel snel onder controle krijgt. De trainer van Anderlecht schreeuwde na het laatste fluitsignaal zijn frustraties uit. Drie kwartier later zat hij echter rustig als altijd op zijn persconferentie.

Kompany zat met een dubbel gevoel. "Ik kan mijn jongens eigenlijk niks verwijten", haalde hij de schouders op. Ook geen gebrek aan efficiëntie. "(talmt) Ze moeten ook heel hard werken en als ploeg veel taken uitvoeren. In hun overgave waren ze goed, maar efficiëntie is het moeilijkste om te trainen. Het was een kwestie van momenten."

En Gent nam het ene moment dat ze kregen, terwijl Anderlecht er zo heel wat meer had. "Uiteraard komt dit hard aan. We waren aan een heel goeie reeks bezig. Ik zag de evolutie en als ploeg draaide het steeds beter. En nu staan we plotseling vijfde. Maar ik geloof - en dat was ook mijn betoog naar de ploeg toe - rotsvast dat als we zes op zes pakken, we er bij gaan zijn. Ik denk dat nog één van de twee concurrenten iets gaat laten liggen. Het komt goed als wij ons werk doen. We kunnen nu niks meer doen dan onze wedstrijden winnen."

Dat gevoel werd gedeeld door Hein Vanhaezebrouck. "België is de enige competitie die geen rekening houdt met het doelsaldo", zucht Kompany. "We hebben het nu dus niet meer onder controle."