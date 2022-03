Bij Gent staan ze op scherp, 7 op rij, moet 9 worden: "Moeten alles winnen, we willen niet dit alles gedaan hebben voor niets"

Laurent Depoitre zat goed in de tang bij Wesley Hoedt en Lissandro Magallan. Na de match kon hij dan ook niet anders dan toegeven dat Gent heel goed is weggekomen.

Voor de pauze was Gent zelfs iets beter dan Anderlecht, maar erna was het al paars-wit wat de klok sloeg. "Het was niet onze beste match, maar in de eerste helft konden we nog veel ritme brengen. We dwongen hen de lange bal te spelen. Maar in de tweede helft konden we dat niet meer opbrengen", aldus Depoitre. "We lieten de pressing los en ze hadden meer mogelijkheden om hun voetbal te spelen. De vermoeidheid van de Europese match sloeg toe."

Anderlecht scoorde niet uit een aantal kansen, Gent had er maar één nodig. "Het was niet onze beste helft, maar het is ook al gebeurd dat we heel goed speelden zonder te scoren. Deze keer was het omgekeerd. Nu hebben we echt ons lot in eigen handen. We hebben geen recht meer op fouten en moeten alles winnen. Een zevende zege op rij... Niets is gedaan. De volgende twee wedstrijden worden ook moeilijk, maar we willen niet dit alles gedaan hebben voor niets!"