STVV nu echt luis in de pels van Racing Genk: "Deze ploeg blijft me verbazen"

STVV blijft verbazen. Tegen Beerschot had het tot diep in de tweede helft nodig om het verschil te maken, maar intussen zijn de troepen van Bernd Hollerbach al zeven wedstrijden op rij ongeslagen. In de stand staan de Kanaries nu naast Racing Genk, op de levensbelangrijke achtste plaats.

Bernd Hollerbach was na de nipte zege tegen Beerschot duidelijk erg blij. "We hebben vandaag vrank en vrij gevoetbald. Met open vizier, vol op de aanval. Het is toch altijd afwachten hoe je ploeg aan de aftrap komt na een gewonnen derby. De jongens hebben vandaag alweer de juiste mentaliteit getoond en drie fantastische doelpunten gescoord. Ik ben zo fier op deze ploeg, ze blijven mij verbazen", aldus Hollerbach op de persconferentie.

En zo staat STVV op een gedeelde achtste plaats, uitgerekend zij aan zij met de rivaal uit Genk. Dromen van play-offs mag, maar Hollerbach predikt vooral realisme. "We hebben 45 punten en dat is gewoonweg sensationeel. Genk blijft uiteraard favoriet, zij hebben een team om voor een Champions League-ticket te spelen. Maar we zullen het niet cadeau geven. We proberen nog zoveel mogelijk punten te pakken, en dan zien we wel waar het schip strandt."

Racing Genk sluit het seizoen af met wedstrijden tegen Eupen (thuis) en Seraing (uit), terwijl STVV Zulte Waregem (uit) en Standard (thuis) nog treft.