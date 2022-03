"Jammer dat reddingen niets opleveren": Beerschot-doelman viert debuut in Jupiler Pro League.

In afwezigheid van Wouter Biebauw en Mike Vanhamel posteerde Greg Vanderidt zondagavond in Stayen Antoine Lejoly onder de lat. De 23-jarige Belg had enkele puike reddingen in huis, maar moest zich toch drie keer omdraaien.

Na drie minuten had Lejoly geluk dat het doelpunt van Brüls werd afgekeurd, maar tien minuten later trof diezelfde man wél raak. "Ik zag die bal niet komen en hij trapte natuurlijk ook geweldig. Idem bij die winning goal... Ik zat goed in de match en kon de ploeg in de match houden met enkele reddingen. Het is zonde dat het niets opgeleverd heeft", vertelt Lejoly in GVA.

"Al bij al denk ik dat het een geslaagd debuut was op het hoogste niveau, ondanks het resultaat. Het deed me plezier om eindelijk onder die lat te staan. Stress? Ik vreesde daar op voorhand echt voor, maar ik voelde me eigenlijk heel snel op mijn gemak", besluit Lejoly.

Ook coach Greg Vanderidt kon zeker leven met de prestatie van Lejoly. "Hij verdient een pluim. Hij speelde zonder franjes en zonder zenuwen een goede wedstrijd bij zijn debuut in 1A."