Ploegmaat en coach over 'Man van de Match': "Geniale ingeving" en "Misschien te weinig gezien dit seizoen, maar ..."

Was het een goede wedstrijd tussen Kortrijk en Standard? Neen, allerminst. Maar één geniaal moment besliste wel de wedstrijd.

"De eerste helft was ondermaats, maar we hebben tijdens de rust gesproken en met de invallers hebben we het kunnen omdraaien", aldus Gilles Dewaele achteraf.

"We hebben kwaliteit op de bank zitten, al kwam dat er dit seizoen niet altijd uit. Deze keer wel. We weten wat Selim Amallah kan en dat heeft hij dit seizoen misschien te weinig laten zien, maar dit was echt geniaal. Hij kan prikken met één momentje."

Geniale ingeving

"Een geniale ingeving was voldoende om een complexe wedstrijd open te breken", vulde coach Luka Elsner aan op de persconferentie.

"Het was een exceptionele ingeving en die heeft me een beetje plezier gegeven. Maar het was maar een hoogtepunt in een middelmatige wedstrijd. In een middelmatig seizoen."