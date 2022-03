Geen warm welkom voor Elsner in Kortrijk: "Nog altijd niet verteerd, maar ja"

Luka Elsner keerde terug naar het Guldensporenstadion nadat hij er in oktober zijn contract verbrak om naar Standard te trekken.

Het was geen vertrek door de grote poort voor Luka Elsner in Kortrijk. In oktober verbrak hij zijn arbeidsovereenkomst om dan enkele dagen later naar Standard te trekken.

Voorzitter Ronny Verhelst van KV Kortrijk sprak toen zelfs van competitievervalsing. De fans van Kortrijk trakteerden Elsner zondag op een fluitconcert. De ex-coach kreeg heel wat verwijten naar het hoofd.

Achteraf wou Elsner er niet veel woorden aan vuil maken. “Het was een speciale wedstrijd voor mezelf, maar ik heb geprobeerd om enkel met de prestatie op het veld bezig te zijn”, citeert Het Nieuwsblad Elsner.

“Ik heb hier altijd graag gewerkt en dus was het fijn om iedereen terug te zien. Ik snap dat de Kortrijk-fans mijn vertrek nog altijd niet hebben verteerd, maar ja, het aanbod van Standard kon ik niet afslaan.”