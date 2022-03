6 op 36 dit jaar, fans van KV Kortrijk morren, maar Radovanovic haalt ook uit

KV Kortrijk verloor zondag van een ontzettend zwak Standard. Dat brengt de teller na Nieuwjaar op amper 6 op 36.

KV Kortrijk wist in 2022 nog maar zes punten bij elkaar te sprokkelen. Zondag verloor het met het kleinste verschil van een al even zwak Standard. De fans van Kortrijk morren dan ook en hadden met “Wij willen voetbal zien” een niet mis te verstane boodschap voor hun ploeg.

“Ze hebben gelijk”, zegt Aleksandar Radovanovic aan Het Nieuwsblad. “Dit was een non-match. Zonder motivatie, intensiteit. We verdienden niet om te winnen, Standard trouwens ook niet, maar individuele kwaliteit beslist de wedstrijd.”

De Serviër neemt dan ook zijn verantwoordelijkheid. “We waren gewoon slecht. Ik snap niet waarom we ons hoofd er niet voorleggen, voor de tweede week op rij. Want tegen Cercle waren we ook nergens. Het is exact hetzelfde seizoen als vorig jaar. We spelen een heel goede eerste seizoenshelft en erna gooien we het gewoon weg. Onbegrijpelijk.”

Alsof het niet meer moet voor KVK. Het seizoen zit er dan ook op, al ziet Radovanovic wel nog een opvallende reden. “Ik snap dit competitiesysteem niet. Als je niet in de play-offs zit en je kunt niet meer dalen, is het voor een speler mentaal moeilijk om je op te laden voor de wedstrijden. Want nu hebben we geen doel meer om voor te vechten.”

“De competitie eindigt begin april en dan zijn er nog vier trainingsweken zonder matchen. Ik vind het jammer, want ik had graag iets van dit seizoen gemaakt. De laatste twee matchen moet het spelniveau omhoog. Onze fans verdienen dat.”