Standard won na ondermaatse wedstrijd: "Misschien zat er degradatiestress in gelederen"

Gilles Dewaele keerde op speeldag 32 terug naar KV Kortrijk voor een pittig duel tegen zijn ex-club. "Mijn Kortrijk zou ik het niet noemen, maar ik heb er wel goede herinneringen aan."

"Ik speelde anderhalf jaar bij Kortrijk en heb goede herinneringen aan mijn periode bij De Kerels", aldus Gilles Dewaele in zijn reactie na de 0-1 zege in West-Vlaanderen. "De match was ondermaats, zeker de eerste helft."

"We hebben een belangrijke driepunter gepakt en zijn nu eindelijk gered. We waren er nooit echt mee bezig, maar het is wel een opluchting dat we er nu zijn en dat we in de resterende twee wedstrijden daarover niet meer moeten stressen."

Stress

"Kortrijk had misschien meer verdiend dan een nederlaag", vond ook coach Luka Elsner. "We hebben een aantal keren afgezien en hebben deze week toch wat de stress gevoeld."

"We haalden geen hoog niveau, misschien zat er toch wat stress in de gelederen - gevoed door de nederlaag tegen Seraing vorige week. We hebben onze job gedaan, al was het niet met veel schoonheid. Het doel waren de drie punten, en dat is gelukt met een clean sheet."