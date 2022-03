Standard eindelijk gered: "Dat zegt op zich al alles" en "Kunnen nog beslissend zijn in titelstrijd, maar ..."

Tenzij er via de groene tafel alsnog punten verloren gaan door de wedstrijd tegen Beerschot is de redding voor Standard ondertussen zeker.

"We moesten nog een puntje pakken om in 1A te blijven en ons definitief te redden. Het is op zich al gek genoeg dat we dat in deze fase van de competitie nog moeten zeggen", aldus Luka Elsner.

"Maar het is ons gelukt, al was het niveau niet hoog. We zijn nu zeker van ons verlengd verblijf op het hoogste niveau, dat is belangrijk voor de club."

Titelstrijd

"We voelden de stress wat na de nederlaag tegen Standard. Met Union en STVV op de slotwedstrijden was het belangrijk om het tegen Kortrijk goed te doen, want je weet maar nooit in het voetbal. Het was een wisselvallig en middelmatig seizoen, nu zijn we zeker."

Ook Gilles Dewaele is blij met de redding: "Nu zijn we zeker en kunnen we in die laatste twee wedstrijden nog iets laten zien. We spelen nog tegen Union en kunnen nog beslissend zijn in de titelstrijd, al is het niet op de manier die we vooraf wilden."