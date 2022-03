Kortrijk sleept zich naar het einde, sterkhouder gemist: "Dat helpt dan niet natuurlijk"

KV Kortrijk kon ook tegen Standard geen punten pakken en blijft zo achter met een heel triest bilan. Zeker na Nieuwjaar is het - op de klinkende derbyzege na misschien - van kwaad naar erger gegaan. Er is ook heel veel creativiteit onbeschikbaar.

Het is geen nieuw euvel bij Kortrijk, maar de afwezigheden van Gueye, D'Haene en nu ook Selemani wegen wel op de ploeg.

"We hebben het al het hele seizoen moeilijk om kansen af te dwingen. De afwezigheid van Selemani helpt dan niet natuurlijk. De finesse in de beslissende zone ontbrak", aldus Trent Sainsbury achteraf.

Ervaring opdoen

"Selemani is heel belangrijk voor ons. Hij is beslissend met goals, assists, acties en keypasses", beseft ook coach Karim Belhocine.

"Maar we brachten andere mensen en die zijn er vol voor gegaan. We speelden ook met een vijftal spelers van hoop en al 20-21 jaar. Ze zijn hier volgend jaar ook nog, dat is bouwen aan iets nieuws. Ze doen ervaring op het hoogste niveau op."