Daan Heymans gaat met Sporting Charleroi vol voor Europees voetbal: "Ik denk dat het moeilijk wordt om de play-offs nog te mislopen"

Sporting Charleroi maakte brandhout van Cercle Brugge zaterdag. Daan Heymans is blij dat hij na een moeilijke week terug het vertrouwen kreeg. Tegelijkertijd had hij niets dan lof voor één van zijn ploeggenoten.

"Vandaag ging het enorm vlot. Hier kunnen we op verder bouwen", vertelde Daan Heymans aan Sporza. Aanvallend hebben we de voorbije wedstrijden misschien iets te weinig gecreëerd, maar vandaag hadden we heel veel kansen en gingen ze gemakkelijk binnen. Voor mezelf was het een moeilijke week, nadat ik in Mechelen aan de rust werd gewisseld. Maar gelukkig behield de coach zijn vertrouwen in mij. Ik ben blij dat ik hem heb kunnen bedanken met een goal en een zege.

Tot slot heeft Heymans niets dan lof over één van zijn ploeggenoten: "Wat Bayo hier doet? Ongelooflijk, maar op training trapt hij ze ook zo binnen. Ik denk dat het moeilijk wordt om de play-offs nog te mislopen."