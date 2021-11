Match na 8 minuten al gespeeld: Cercle Brugge start desastreus tegen Charleroi en morst met vele kansen

Als je zo begint, kan je geen match winnen. Cercle Brugge lag nog half in slaap bij het begin van de match en bekocht dat cash. De Vereniging zette Charleroi een uur zwaar onder druk, maar kon slechts één kans afwerken. Die efficiëntie speelt hen al een heel seizoen parten.

Voor de match werd er een minuut stilte gehouden voor de overleden vader van Yves Vanderhaeghe. Een duidelijk geëmotioneerde Vanderhaeghe gaf zijn manschappen als laatste richtlijn nog mee om er direct in te vliegen. Maar dat sloegen ze helemaal in de wind, want na acht minuten stond het al 0-2. De verdediging van de Vereniging begon desastreus aan de match.

Na twee minuten mocht Morioka met de bal aan de voet al oprukken tot in de zestien en de bal in de verste hoek schuiven. De Japanner werd op geen enkel moment aangevallen. Cercle leek te gaan reageren, maar de eerstvolgende keer dat Charleroi aan de zestien van Didillon verscheen was het weer prijs. Een vrije trap werd weggewerkt, maar kwam even snel weer terug en verdediger Bessile scoorde bij zijn eerste basisplaats.

Afwerker gevraagd

Charleroi in een zetel en ze beperkten zich tot het rustig opvangen van het inspiratieloze Cercle. Vanderhaeghe zal zeker niet tevreden geweest zijn, want er was ook veel te weinig druk op de bal en veel te veel afval in het spel bij balbezit. De Carolo's keken ernaar en zagen dat het goed was.

Zo sputterde ook de tweede helft verder. Cercle bleef aanvallen, maar de afwerking en laatste pass waren niet goed genoeg. Charleroi speculeerde duidelijk op de counter en liet Cercle rustig komen. Koffi zag een bal of vier recht op zich afkomen en had er dan ook weinig moeite mee. Kansen genoeg hoor, maar niet precies genoeg afgewerkt.

Charleroi speelde wel heel die tweede helft met vuur, maar verbrandde zich niet. Denkey kreeg nog de beste kans, maar miste. Het was verdediger Daland die de 1-2 binnenkopte op vier minuten van het einde. Te laat dus... Charleroi vindt zo weer aansluiting bij de top vier. Cercle zit nog steeds in vieze papieren en kon zijn goeie match tegen Genk niet bevestigen. Maar waar had dit Cercle gestaan met een goeie afwerker in de ploeg?