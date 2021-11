Aanvallend weer te zwak, dom rood Raman: Anderlecht moet tegen Kortrijk tevreden zijn met zevende (!) gelijkspel

Anderlecht, wat moet je daar nog allemaal over vertellen? De hoofdstedelingen hebben momenten in een match waarin het allemaal wel lukt. Behalve dan scoren. En soms verliezen ze het hoofd helemaal. Zoals tegen Kortrijk, waar ze aanvallend te zwak waren en verdedigend weer een steek lieten vallen.

Geen enkele Neerpede-speler in de basis bij Anderlecht. Dat gebeurde voor het laatst op 5 december 2012 thuis tegen Genk. Of op 1 april 2013 thuis tegen... Genk. Het valt te zien of u Dennis Odoi als een jeugdspeler van Anderlecht beschouwt aangezien hij gekocht werd.

Vincent Kompany mixte - ook op vraag van zijn spelersgroep - zijn opstelling door elkaar. Ashimeru werd de extra middenvelder, Zirkzee speelde als 10 en Raman en Kouamé mochten in de spits naast elkaar spelen. Magallan kreeg ook zijn eerste basisplaats in de competitie nadat Harwood-Bellis niet kon trainen omdat hij een hoogrisicocontact gehad had.

Maar de eerste helft werd misschien nog het best omschreven door De Kreuners: "Maak me wakker voor je gaat, 't is misschien nog niet te laat". Veel aanvallende luxe op het veld, maar geen ideeên, dat maakt het ook moeilijk om kansen te creëren. Anderlecht had de bal, maar kon er op geen enkel moment iets verrassend mee doen of een tempoversnelling in het spel steken. 't Was allemaal te weinig inventief.

Zirkzee moest daarvoor zorgen, maar helemaal alleen is dat ook geen cadeau. Ashimeru deed zijn best, maar rond hem was er te weinig beweging. Kortrijk plooide massaal terug en speculeerde op de counter en deed dat best aardig. Tegen stoere kerels als Radovanovic, Sainsbury en Palaversa hebben Kouamé en Zirkzee het bijzonder moeilijk.

Weer te makkelijk

Kortrijk had aan één kans voldoende om te scoren. Kadri schilderde de bal naar de tweede paal, Van Crombrugge bleef staan, Magallan liet Gueye in zijn rug weglopen en het resultaat was gekend: 0-1. Anderlecht bleef maar ballen voor de kooi pompen, maar dat leverde niks op. Zou een Verschaeren die laatste pass niet kunnen geven hebben? Of de actie maken die iemand vrij speelt?

Anderlecht kwam wel met de juiste intenties uit de kleedkamer. Er zat eindelijk wat vaart in het spel en dat resulteerde ook in twee goeie kansen tegen de deklat en gepakt door Ilic. Diezelfde Ilic ging in de daaropvolgende fase in de fout. Raman wipte de bal voor doel en Magallan versloeg hem met een gelukskopbal: 1-1.

Dom Raman!

En dan liet Raman zich een rode kaart aannaaien door Selemani. De aanvaller van Anderlecht maakte een kopstootbeweging richting Selemani en na het bekijken van de VAR-beelden gaf Wim Smet rood. Niet slim toch? Je weet dat die VAR er is. Zelfs als het niet raak is of een dreigende beweging was, moest Smet wel rood trekken.

Nu goed, Kompany probeerde met Amuzu en Verschaeren nog iets te forceren. Ze deden het niet slecht met tien en hadden kansen op de winnende treffer, maar de onzuiverheid vooraan blijft een probleem.