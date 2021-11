🎥 Kompany woedend, Selemani doet verhaal over rode kaart: "Raman beledigde mijn moeder"

De beslissende fase van de wedstrijd tussen Anderlecht en Kortrijk was duidelijk de rode kaart voor Benito Raman. Achteraf werd er druk over nagepraat met protagonist Faïz Selemani én Vincent Kompany. En die laatste was 'not amused'.

Je zag dat Kompany zich moest inhouden. "Ik wil niet te veel in de emotie van de match reageren", beet hij zich op de tanden. "Ik wil erover nadenken, maar ik kan er niet mee lachen. Dat is al de zoveelste keer dat we in onze eigen voet schieten."

Raman kwam uiteraard zelf geen uitleg verschaffen, maar Selemani wou wel zijn versie geven. "Ik speelde hem door de benen en dat had hij niet graag", aldus de aanvaller van Kortrijk. Hij heeft me beledigd en dat deed me lachen. Dat vond hij nog minder leuk en toen heeft hij gereageerd. Spijtig voor hem hé!"

"Wat hij gezegd heeft? Hij heeft mijn moeder beledigd", liet hij weten. Raman deed een fake kopstoot richting Selemani, maar dat was voldoende. Selemani verkocht het goed en Wim Smet ging naar de beelden kijken, wat Raman rood opleverde. "Ik begrijp het niet", zuchtte Kompany. "Ik draai me om zonder dat er iets aan de hand is en een moment later staan we met tien."