Club Brugge gaat na voorsprong nog kopje-onder in Mechelen en moet het stellen met 5 op 12

Club Brugge had het weekend graag ingezet met een zege, maar met een verplaatsing naar Mechelen voor de boeg was dat niet vanzelfsprekend. De landskampioen kwam wel op voorsprong. Het hierna uitspelen lukte echter niet. KV Mechelen ging met goals van Cuypers en Schoofs nog erop en erover.

KV Mechelen begon prima, met bij momenten goede pressing. Hairemans schoof het leer al snel tegen de netten, maar liep buitenspel. Er waren ook periodes waarin Brugge meer de bal had, maar al bij al moest de thuisploeg niet onderdoen in de eerste 45 minuten. Na een hoekschop had het zelfs een prima kans. Bateau kon vooruit koppen en Souza had dan nog een deviatie in huis, recht op Mignolet weliswaar.

© photonews

Het zette blauw-zwart aan om offensief ook eens zijn duivels te ontbinden. De Ketelaere legde af voor Vormer, die de vuisten van Coucke op zijn weg vond. Er volgde nog wel een verraderlijke kopbal van Dost in de herneming, Coucke was op tijd overeind om over doel te tikken.

© photonews

Clement aarzelde niet om in te grijpen en bracht aan de rust Hendry, Ricca en Rits al. Ook hun ploegmaats hadden de boodschap begrepen: Coucke bracht nog wel redding op de deviatie van Vanaken, Dost scoorde eenvoudig in de herneming.

© photonews

KV Mechelen antwoordde eigenlijk wel prima op die opdoffer en werd hiervoor ook beloond. De Club-defensie liet zich verrassen door een slimme pass vooruit van Hairemans. Cuypers liet die kans niet liggen: de spits knalde genadeloos de 1-1 op het bord.

© photonews

En had de slotfase nog wat te bieden? Ja, zeker wel, want Rob Schoofs had nog een goede ingeving: een enig mooi lobje. Mignolet had hier ook iets beter kunnen doen: niet lekker voor de Rode Duivel na zijn fouten tegen Standard. In elk geval: Mechelen had het helemaal omgekeerd en klom op voorsprong! Het hield deze hierna ook vast en kan pronken met de scalp van de landskampioen.