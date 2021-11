Ook KVM-bestuurder vrijgesproken: "Was een vooraf minutieus uitgestippeld parcours met de KBVB als regisseur"

Ook Stefaan Vanroy, voormalig sportief directeur van KV Mechelen, is vrijgesproken door de Rechtbank van eerste aanleg in het matchfixing-gebeuren. Zijn advocaat benadrukt dat ze in de eerdere rechtzaken verschillende keren benadrukt hebben dat het proces niet eerlijk verliep.

Vanroy werd desondanks voor zeven jaar geschorst. "De gehele tuchtprocedure is verlopen in een partijdige sfeer, waarbij het belang van koning voetbal en de sportieve kalender primeerde op de meest elementaire rechten van verdediging", aldus zijn advocaat bij Sporza. "Gedurende de gehele procedure hebben we dit op alle mogelijke manieren aangekaart, maar we kregen geen gehoor. Steeds heeft de indruk bestaan van een vooraf minutieus uitgestippeld parcours met de KBVB als regisseur. Dat wordt nu ook formeel bevestigd door de eerste wèl onafhankelijke en onpartijdige instantie die zich hierover heeft gebogen. Mijn cliënt heeft in de tuchtprocedure nooit een eerlijke kans gekregen, hetgeen nu ook bevestigd wordt door rechtbank van eerste aanleg te Brussel."