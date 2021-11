KVM wilde statement maken tegen Club en spreekt het uit: "Top vier ambiëren, niet tevreden met minder dan play-off 2"

Mag KV Mechelen stilaan de ambities wat verleggen? Het is alvast een statement, die zege tegen Club Brugge. Het statement ook waar de spelers van geel en rood naar op zoek waren. En wat zijn nu die ambities? "De top vier ambiëren, niet tevreden zijn met minder dan play-off 2", klinkt het.

"Na drie matchen kregen we de vraag of het een strijd degen de degradatie zou worden. Dat stoorde me wel een beetje dat niemand er dan aan denkt dat we toch een ploeg zijn die recent twee keer zesde eindigde en de beker won. Ik heb van in het begin gezegd dat we de top vier moeten ambiëren en met niet minder dan playoff 2 tevreden mogen zijn", verwoordt Jordi Vanlerberghe de ambities van Malinwa.

Positieve spiraal

Ook Hugo Cuypers kan zich in die stelling vinden. "We mogen zeker en vast niet tevreden zijn met minder dan play-off 2. We willen zo lang mogelijk bovenaan blijven staan en het dan week na week bekijken. Het zou mooi zijn als we zo lang mogelijk in die positieve spiraal kunnen blijven."

"Elke ploeg kent al eens moeilijke periodes", blijft Vanlerberghe ook wel realistisch. Ik hoop dat we die zo lang mogelijk kunnen uitstellen of zelfs helemaal niet kunnen hebben. Het is de eerste keer dat ik van Club Brugge kan winnen. Dit was een goed statement om te maken."

© photonews

"Naar de buitenwereld toe was een statement tegen Club, een grote overwinning, nodig om te laten zien dat wij kwaliteiten hebben", vond Cuypers ook. "We wisten dat we Club in gevaar konden brengen als wij als ploeg een sterke prestatie leverden. Onze aanhang heeft ons naar de overwinning gepusht in een vol huis, dat is genieten. Het voetbal leeft hier in Mechelen."

Sterke prestaties neergezet

De boodschap is duidelijk: de prestaties van KV Mechelen hoeven niet onderbelicht te blijven. "Er was vorig seizoen veel lof voor Beerschot en dit seizoen voor Union. Dat is terecht, maar naar mijn persoonlijke mening zetten wij ook zowel vorig als dit seizoen al sterke prestaties neer", aldus Vanlerberghe.