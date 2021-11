Corona opnieuw een factor bij Club Brugge: "Je mag niet vrezen" en "Zo voor de hele bevolking"

Corona drukt weer nadrukkelijk zijn stempel op de samenleving en ook op Club Brugge. Ignace Van Der Brempt is besmet geraakt, waarna iedereen bij de eerste ploeg opnieuw getest moest worden. Het was niet meteen de ideale aanloop naar de match in Mechelen.

Philippe Clement bespreekt hoe dat allemaal verlopen is. "Het was heel chaotisch. We hebben vrijdagochtend het bericht gekregen dat Ignace Van Der Brempt en Senne Lammens een test ondergaan hadden: Ignace had positief getest, Senne negatief. We moesten dan zo snel mogelijk iemand in het Basecamp krijgen zodat iedereen testen kon afleggen en we moesten iedereen inlichten. Dat zorgt voor een bepaalde nervositeit."

© photonews

Vreest de trainer van Club Brugge dan voor een nieuwe uitbraak, waardoor hij in de volgende matchen eventueel nog meer spelers zou moeten missen? "Je mag niet vrezen. Je kan enkel dag per dag alle voorschriften zo goed mogelijk volgen."

Hans Vanaken beseft evenzeer dat het coronavirus weer rondgaat als een lopend vuurtje. "Dit is het geval voor elke ploeg en voor heel het land. Gezien het toenemen van de coronacijfers is het kwestie om zo weinig mogelijk contact te maken met mensen die mogelijk besmet zijn. Dat is niet enkel voor ons als voetballers zo, maar voor de hele bevolking."

Het is wel zonde, want tot deze opstoot waren de coronazorgen toch wat naar de achtergrond verdwenen. "Het zag er eventjes leuk uit. Als iedereen een beetje goed oplet, hebben we hopelijk snel weer lage cijfers, zodat we het normale leven kunnen hervatten."

Philippe Clement haalt alleszins de nervositeit rond corona niet aan als een verklaring voor de uitnederlaag in Mechelen. "Om met zijn allen weer mondmaskers te dragen, dat zorgt misschien ook niet voor een goede dynamiek, maar het is te gemakkelijk om het daarop te steken. Ik wil dat helemaal niet gebruiken als excuus."