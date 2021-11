Seraing doet gouden zaak onderin en maakt einde aan knappe reeks van OHL

OHL was zes matchen ongeslagen en wilde die reeks verderzetten tegen Seraing, de derdelaatste in de rangschikking voor aanvang. Aan alle reeksen komt echter een einde. Nadat een uitgekookt Seraing 0-2 uitliep, werd het toch nog even spannend, maar de 1-3 besliste de match definitief.

De puntendeling tegen AA Gent op de vorige speeldag en het terug inzetbaar zijn van Mikautadze had de burger moed gegeven bij Seraing. De bezoekers aarzelden niet om snel naar doel te schieten. Het ontbrak dan wel geregeld aan precisie. Mikautadze deed dan maar zelf voor hoe het moest. Veel ruimte kreeg hij niet, maar juist genoeg om met een droge knal uit te pakken: 0-1. Het antwoord van OHL kwam er op het halfuur, met een schot van Mercier dat door Dietsch in hoekschop werd gezweefd. Verder dan dat geraakten de Leuvenaars niet. Aan Marc Brys dus om zijn spelers een aantal oplossingen aan te reiken tijdens de koffie. Goede wil genoeg bij hen, maar het ontbrak hen aan inspiratie om de sleutel op het slot te vinden. Bij Seraing deden ze ondertussen weinig meer dan de gaten toelopen. Wanneer de bezoekers toch nog eens tegenprikten een kleine twintig minuten voor tijd, rendeerde dat meteen. Maziz maakte in de draai de 0-2, zijn schot week nog lichtjes af. Bizar genoeg gooide die treffer de match niet op slot, wel integendeel. De vrijgelaten Maertens gleed kort hierna aan de overzijde de 1-2 in doel. Een boeiende slotfase werd het nog, tot Romo na een dribbelnummer inleverde bij Kilota, die met een goede trap de 1-3 in het legen doel mikte. OHL weet weer wat verliezen is, Seraing springt over Zulte Waregem in de stand.