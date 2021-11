Kritiek op Nicolas Laforge na OHL - Seraing: "Stimuleren van gedrag dat niet tot de voetbalethiek hoort"

Nicolas Laforge was de man die OHL - Seraing in goede banen leidde. Nuja, veel goede punten kreeg de spelleider wel niet van de thuisploeg. Die vond dat hij te veel meeging in de intenties van Seraing om het spel te onderbreken en het ritme uit de match te halen.

OHL-trainer Marc Brys legde de reden voor de nederlaag in de eerste plaats bij het eigen team. "We moeten naar onszelf kijken en niet te veel naar andere mensen wijzen", oordeelde Brys. Al veranderde dat niets aan het feit dat hij toch een kritische noot over had voor Laforge.

Vallende ziekte

In de tribunes wondden de thuissupporters zich behoorlijk op over de overtredingen of betwistingen van de Luikenaars, die zo OHL beletten zijn spel te kunnen ontwikkelen. Van enig ritme in de partij was geen sprake. "De scheidsrechter hielp daar niet aan mee", was Brys van mening. "De vallende ziektes van de tegenpartij namen veel tijd in beslag. Het belemmeren van tempo in de wedstrijd, bracht heel veel irritatie met zich mee."

Laforge riep bij vele spelonderbrekingen dan ook nog geregeld spelers van beide ploegen bij zich om één en ander duidelijk te maken. "De scheidsrechter deed aan het stimuleren van gedrag dat niet tot de voetbalethiek hoort, door daar niet op te reageren", klinkt het.