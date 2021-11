Marc Brys ziet OHL in beginfase teleurstellen en na rust de momenten missen: "Een slechte wedstrijd"

Marc Brys had wellicht wel verwacht dat een beter OHL voor de dag zou komen. Een slechte eerste helft lag volgens hem aan de basis van de nederlaag tegen Seraing, die een einde maakte aan een reeks van zes matchen zonder verliespartij.

"We moeten terugblikken op een slechte eerste helft. In de laatste zone van het veld waren er veel mogelijk beslissende passes die fout waren. We zijn zo nooit echt in de gelegenheid gekomen om doelrijpe kansen bij mekaar te spelen. Een aantal keer kwam Thibault Vlietinck vrij in de rechterzone. Daar hebben we slecht gebruik van gemaakt", legde Brys een pijnpunt bloot.

"Zeker in het begin had Seraing het betere spel en ging het vanuit ons balverlies omschakelen met zijn snelle spitsen. In één van die omschakelingen maakten ze ook het eerste doelpunt. In de tweede helft hebben we goed gereageerd en zijn we druk gaan zetten. Na een actie van De Norre werd de bal juist gemist en twee minuten later valt de 0-2, toch wel een vermijdbaar doelpunt", zag Brys hoe het dubbeltje langs de andere kant viel.

Pompen richting Dewaest

"Dan is het moeilijk om vertrouwen en druk te houden", ging hij verder. "We maken toch nog een mooi doelpunt via Maertens. Zo krijg je opnieuw elan en vuur in het spel. Dan hoop je dat tweede doelpunt te maken. Ik heb Dewaest, onze beste kopper, vooraan gezet en dan is het vaak pompen."

Dat leverde niet het gewenste resultaat op. "We geven de 1-3 volledig zelf weg en dan is die wedstrijd gelopen. Het was een slechte wedstrijd, jammer genoeg kunnen we geen punten pakken. We moeten vooral kijken naar de vele wedstrijden die nu op het programma staan."