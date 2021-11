Mikautadze met een goal en een assist de welverdiende man van de match: "Een echte doelpuntenmaker"

In de wedstrijden waarin het goed afloopt voor zijn team, is Georges Mikautadze wel vaker de man die het verschil maakt. Zo ook zaterdagavond in Leuven: met een doelpunt en een assist loodste de Georgische aanvaller Seraing naar de overwinning.

Na zijn karrenvracht aan doelpunten in 1B bewijst Mikautadze dat hij ook in 1A een smaakmaker kan zijn. Het levert hem ook een complimentje op van de tegenpartij. "Hij is een echte doelpuntenmaker, iemand die makkelijk scoort", weet ook OHL-trainer Marc Brys. Dat demonstreerde Mikautadze door aan Den Dreef de score te openen. "Hij trapte prima naar de korte hoek, het was een mooi doelpunt." Dat kan gerust gesteld worden: Mikautadze leek amper ruimte te krijgen, maar mikte het leer toch maar mooi tegen de netten. "Je kan zeggen dat ik wist dat de verdediger zijn been rechts ging zetten om het overhoekse schot eruit te halen. Ik schoot tussen de bal tussen zijn benen door en de doelman had niet verwacht", legde de man van de 0-1 zelf uit. Voortdoen aan zelfde ritme Mikautadze zit nu aan zes doelpunten. "Aan welk ritme ik ga voortdoen? Aan het ritme waar ik nu aan scoor, zeker?" Er kon wel een lachje vanaf. "Als aanvaller speel je om doelpunten te maken. Ik probeer elke wedstrijd beslissend te zijn voor mijn ploeg." Dat deed hij voorbije zaterdag alvast en daarom was hij ook de man van de match.