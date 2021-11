Was dribbelkont uit Jordanië de 'missing link' bij OHL? "Ons niet verschuilen achter de afwezigheid van Mousa"

Na een nederlaag is het steeds zoeken naar een verklaring en dat moest OHL dus ook doen nadat het thuis met 1-3 de boot inging tegen Seraing. Slechts één speler ontbrak bij de Leuvenaars: de dribbelvaardige Mousa Al-Tamari, maar zijn afwezigheid liet zich wel voelen. Of niet?

Al-Tamari is niet altijd de meest efficiënte speler, maar met zijn dribbels en rushes kan hij altijd wel verschillende verdedigers aan de waggel houden. Op zijn minst gaan die sneller vermoeid geraken en daar kunnen dan weer ploegmaats van Al-Tamari van profiteren. Er gaat steeds dreiging uit van de acties van de Jordaniër, die dit seizoen ook vaker titularis is.

Tegen Seraing was Al-Tamari geschorst en miste OHL inspiratie op offensief vlak. Is het ene een gevolg van het andere? "Het zou niet gepast zijn om ons te verschuilen achter de afwezigheid van Mousa", meent Marc Brys. "Thibault Vlietinck heeft het op rechts goed gedaan, alleen begon er twijfel te komen na een minder begin van de tweede helft. Daarom heb ik dan Levan Shengelia gebracht, die technisch beter onderlegd is."

© photonews

"Ik denk dat de kern breed genoeg is om het op te vangen als er een speler niet bij is", wil ook Mathieu Maertens het ontbreken van Al-Tamari niet aanhalen om het verlies te verklaren. "Ik denk dat je niet moet kijken naar Mousa die er niet was, maar wel naar de spelers die er wel waren. We weten dat Mousa een gevaarlijke speler kan zijn. We hebben wel genoeg vervangers om het op te lossen als hij er niet is".

Pierre-Yves Ngawa zocht de reden voor de nederlaag vooral bij de tegendoelpunten die OHL slikte. "Alle drie de doelpunten vielen te gemakkelijk. Dat is ook een makkelijke analyse. Ik denk dat we op die momenten concentratie misten."