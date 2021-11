Seraing knoopt na moeilijke periode aan met overwinning: "Tevreden, want ik zie OHL graag spelen"

Een 1 op 12 dreigde de knappe seizoensstart van Seraing uit te wissen. Een overwinning op het veld van OHL zet de promovendus opnieuw op goede weg. uiteraard tot tevredenheid van trainer Jordi Condom en aanvoerder Gérald Kilota.

"Leuven zat in vorm de laatste maanden, het maakte progressie", was Condom op zijn hoede voor de tegenstander. "We hebben besloten om hoge pressing te zetten met Moumandilmadji, Mikautadze en Maziz. Dat gaf ons de kans om de bal te recupereren en gevaarlijk te zijn in de omschakeling."

Respect voor de thuisploeg was er zeker en vast, de zege smaakt dan ook des te zoeter. "Ik ben tevreden met de drie punten, want ik zie OHL graag spelen. Ik hou van hoe de Leuvenaars spelen en hoe ze de stilstaande fases aanpakken. Bij 0-2 had ik nog niet het gevoel dat het voorbij was. Na de 1-2 kon het nog moeilijk worden, maar ik ben tevreden met de prestatie van de spelers."

© photonews

Seraing moest ook niet bibberen tot de laatste minuut, want het kon in de slotfase nog de 1-3 maken. Kilota kreeg de bal ineens in de voeten en doelman Romo was volledig uit positie. Dan moest de Fransman wel nog altijd van ver het leer in doel kunnen deponeren.

"Je maakt niet elke dag zo'n doelpunt", lacht Gérald Kilota. "Het was niet gemakkelijk om die bal binnen te trappen, maar ik denk dat ik het geluk aan mijn zijde had. Des te beter dat ie binnenging. We speelden goed, we zijn niet gaan twijfelen. Aan het Union-scenario (Seraing gaf daar een 0-2 uit handen, red.) hebben we niet gedacht."