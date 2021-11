Vrancken fier na 'bijna perfecte wedstrijd' van Malinwa: "Wij hebben de slechte dag van Brugge afgedwongen"

Wouter Vrancken en zijn spelers legden Club Brugge over de knie. Dat was de verdienste van KVM, benadrukte Vrancken achteraf op de persbabbel. De coach van KV Mechelen zag zijn jongens enthousiasme koppelen aan het vinden van de voetballende oplossingen.

"Ik ben een uiterst tevreden trainer", trapte Wouter Vrancken een open deur in. "Ik zag de jongens een bijna perfecte wedstrijd spelen. Als je tegen de beste ploeg van België dit kunt laten zien, mag je fier zijn. We hadden voor de match ook gezegd: durf voetballen. We wisten waar de ruimtes vielen en durfden om daar in te spelen. Het lukte perfect om door die pressing te spelen."

Geen paniekvoetbal

Dat was ook cruciaal om zelf gevaarlijk te kunnen zijn. "Bij balverlies hebben we lef getoond. het was durven doorduwen, durven doordekken, niet twijfelen. Dat hebben we de hele hele wedstrijd goed gedaan. Er zijn altijd ook wel moeilijkere momenten. Als je achter komt en je kunt het op die manier terug omdraaien, zonder paniekvoetbal te spelen en met voetballende oplossingen, is dat knap."

Wanneer een topploeg verliest, gaat het vaak vooral over het falen van dat team. Dat is nu njiet aan de orde volgens Vrancken. "Er kan wel gezegd worden dat Brugge een slechte dag had, maar ik ben er van overtuigd dat wij die slechte dag van hen hebben afgedwongen."

Volledige top drie geklopt

Het is ook geen toeval: KVM staat vierde en klopte thuis de volledige top drie. "We moeten als team acteren. We hebben geen uitschieters zoals er bij Club brugge rondlopen. We hebben een goed team, als we op alle momenten aan mekaar denken. Zo kan je veel bereiken. Je mag als individu nog zo goed zijn, het is nog altijd een teamsport. Als we het iedere wedstrijd weer kunnen opbrengen, kunnen we goede resultaten halen."