Ging Mignolet in de fout? "Ik zette paar stappen naar voren omdat ik weet wat Schoofs kan"

Een fantastische goal volgens de ene, een fout van Simon Mignolet volgens de andere. De waarheid bij het doelpunt van Rob Schoofs zal wel wat in met midden liggen. Mignolet gaf achteraf meer uitleg.

De afwerking was prachtig, maar het leek alsof Mignolet wel wat meer had kunnen en moeten doen. "Ik zet eerst een paar passen naar voren omdat ik weet dat Schoofs over een goed schot beschikt", legde de doelman uit. "Hij voert die lob goed uit, maar ik moet de beelden nog bekijken om te zien wat er verkeerd liep. Ik wilde die bal sowieso anders raken."

Maar het lag niet alleen aan Mignolet. Heel Brugge speelde laks. "Ik was wat gefrustreerd ja. Na dat doelpunt wist ik dat het moeilijk ging worden. We zitten in de hoek waar de klappen vallen en dat moet zo snel mogelijk veranderen. Dit is niet goed genoeg voor Club Brugge. We hebben al te veel punten verloren. We moeten gewoon wedstrijden winnen en niet te veel meer spreken.”