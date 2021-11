Antwerp laat het liggen om drie punten uit te lopen op Club Brugge: STVV houdt de drie punten op Stayen

Antwerp is er deze avond niet in geslaagd om punten te pakken op het veld van STVV. De Kanaries haalden het met 2-1. Voor de rust konden Hayashi en Koita scoren voor de thuisploeg, terwijl de aansluitingstreffer van Samatta te laat kwam.

Het was enkele minuten wachten op de eerste kansen, maar de eerste poging kwam via de bezoekers. Radja Nainggolan kreeg de bal aan de rand van de zestien, maar zijn schot rakte niet voorbij Schmidt.

STVV probeerde wel te antwoorden via Suzuki, maar de kansen in de eerste tien minuten waren wel voor Antwerp. Zo kreeg Benson nog een enorme kans na een goede kaats van Frey, maar de vleugelaanvaller draaide zijn schot naast.

Daarna werd de thuisploeg sterker. De Laet raakte een voorzet van Brüls verkeerd, waardoor Butez nog alle zeilen moest bijzetten om de bal uit het eigen doel te houden. Iets later ging een schot van De Ridder dan weer over.

STVV bleef baas en het resulteerde ook in een verdiende 1-0 voorsprong. De Ridder bracht de bal goed voor en Hayashi kon de bal in één tijd voorbij Butez in doel duwen. Antwerp moest zo achtervolgen.

En het werd zelfs nog erger voor The Great Old, want Koita zorgde op een heerlijke manier al snel voor de 2-0. Hij omspeelde enkele verdedigers van Antwerp en knalde daarna de bal droog in het dak van het doel. 2-0 werd zo de ruststand.

Priske probeerde in de tweede helft de bakens te verzetten door Fischer in de ploeg te brengen, maar ondanks de inbreng van de bedrijvige vleugelspeler, bleef het allemaal te slordig bij de bezoekers.

Toch leken ze iets voor het uur een enorme kans te krijgen. Radja Nainggolan deed alles goed en bracht de bal ook uitstekend voor, maar Frey had heel wat moeite met zijn controle, waardoor de kans weg was.

Daarna kregen we nog maar bitter weinig te zien. STVV had de match helemaal onder controle en kon zelf af en toe nog uitbreken. Zo kon Koita nog eens indruk maken met zijn techniek, maar Seck kon zijn schot van de lijn weghalen.

In het slot kwam er toch nog druk van Antwerp en het zorgde ook voor de aansluitingstreffer. Fischer legde een hoekschop perfect op het hoofd van Samatta en de aanvaller knikte de bal onhoudbaar binnen: 2-1.

2-1 werd echter wel de eindstand en op deze manier heeft Antwerp de kans laten liggen om drie punten uit te lopen op Club Brugge. Nu krijgt leider Union ook de kans om 7 punten uit te lopen op haar eerste achtervolger. STVV springt door deze overwinning naar de tiende plaats.