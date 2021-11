Brian Priske na zure nederlaag Antwerp: "Als je de resultaten van de andere matchen bekijkt, doet het iets meer pijn"

Antwerp is er deze avond niet in geslaagd om de drie punten te pakken op het veld van STVV. Na een goede prestatie van de Kanaries werd het uiteindelijk 2-1 voor de thuisploeg. Antwerp blijft tweede, maar Union loopt wel verder uit in het klassement.

Brian Priske was na de match uiteraard niet tevreden over de prestatie van zijn jongens. “We weten dat het geen makkelijke match wordt, maar we beginnen goed met een aantal goede kansen. Dan geven we twee cadeaus weg. Twee individuele fouten en dan staat het 2-0."

"We probeerden in de tweede helft de overwinning nog binnen te halen, maar we raakten niet meer verder dan de 2-1. Het resultaat doet pijn, maar ook de individuele prestatie van sommige spelers was niet goed genoeg”, aldus Priske.

Antwerp laat zo de kans liggen om 3 punten uit te lopen van Club Brugge en in het kielzog van Union te blijven. “De ontgoocheling is altijd groot als je verliest. Als je de resultaten van de andere matchen bekijkt, doet het iets meer pijn, maar we moeten enkel naar onszelf kijken. Het doet zeker pijn”, legde de Antwerp-trainer uit.