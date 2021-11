Brian Priske tevreden over sterke prestatie middenvelder: "Hij heeft opnieuw zijn individuele kwaliteiten getoond"

Veel spelers haalden zondag hun niveau niet bij Antwerp, maar een speler die dat wel deed, was Radja Nainggolan. Onze landgenoot was de patron op het middenveld, maar hij kon zijn ploeg niet naar de overwinning duwen.

Toch was Brian Priske tevreden over de prestatie van Nainggolan na de match. “Het was opnieuw een goede wedstrijd van Nainggolan. Hij heeft zijn individuele kwaliteiten getoond. Niet alleen tegen Anderlecht, maar ook vandaag. Hij was agressief in zijn spel. Ik ben zeker tevreden over zijn prestatie”, legde de trainer van Antwerp uit op de persconferentie.

“Radja is iemand met heel wat kwaliteiten. Het is belangrijk voor hem dat hij het iedere week kan tonen. Hij moet de leiding nemen, maar niet alleen hij. Iedereen heeft veel respect voor Radja en hij probeert er alles aan te doen om de ploeg in de juiste richting te duwen”, aldus Priske.