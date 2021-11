Onze "man van de match": Koita gesel voor de Antwerp-defensie en maker van een heerlijk doelpunt

STVV heeft zondag een knappe overwinning geboekt tegen Antwerp. Na een sterke prestatie wonnen de Kanaries met 2-1. De doelpunten van de thuisploeg kwamen op naam van Hayashi en Koita.

Vooral de laatstgenoemde speler, Aboubakary Koita, maakte heel wat indruk tegen Antwerp. Vanaf minuut één probeerde hij zijn rechtstreekse tegenstander Ritchie De Laet in de problemen te brengen. Hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe meer hij daar ook in slaagde.

Het hoogtepunt van Koita zijn wedstrijd was ongetwijfeld in de 37ste minuut. De defensie van Antwerp had geen antwoord op de techniek van de vleugelspeler. Koita mocht doen wat hij wilde, schakelde enkele spelers uit en knalde daarna de bal droog in het dak van het doel.

Wat de meeste vleugelaanvallers niet graag doen, deed Koita zondag wel, namelijk verdedigen. Ritchie De Laet kon zich maar moeilijk offensief uitleven, omdat Koita telkens goed mee naar achter kwam. Toen Koita een kwartier voor het einde naar de kant ging, begon het duidelijk ook beter te lopen aan de rechterkant van Antwerp, wat er dus op wijst dat Koita zijn job uitstekend deed.

In de tweede helft kwam Koita zelfs nog dicht bij een tweede doelpunt. met een heerlijke sleep kon hij Balikwisha uitschakelen, maar zijn schot werd nog net van de lijn gered door Seck. Het had een orgelpunt kunnen zijn, maar Koita kan zeker meer dan tevreden terugblikken op zijn wedstrijd.