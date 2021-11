Bernd Hollerbach vond het een fantastische prestatie van zijn ploeg, maar: "Het is een marathon. We moeten blijven werken"

STVV heeft dit weekend een sterke prestatie geleverd tegen Antwerp. De Kanaries haalden het met 2-1 dankzij doelpunten van Hayashi en Koita. Samatta kon nog tegenscoren, maar verder kwam Antwerp niet meer.

Bernd Hollerbach was na de match zeer tevreden over de prestatie van zijn ploeg. "De eerste helft was fantastisch met goede druk. Mijn complimenten aan mijn ploeg. De tweede helft was iets lastiger, maar we stonden goed in de organisatie en verdedigden uitstekend", aldus de trainer van STVV op de persconferentie.

Hollerbach is echter niet te euforisch. "We moeten gewoon verder blijven werken. Het is een marathon. Het is nog niet voorbij. Het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren", legde Hollerbach uit.