AA Gent haalt broodnodige overwinning mee uit Waregem, Essevee moet opnieuw naar beneden kijken

Zulte Waregem en AA Gent moesten vol aan de bak op speeldag 15, want beide teams hadden dringend punten nodig. Al leverde dat niet meteen waanzinnig spektakel op.

AA Gent moet de komende weken ook in Europa nog een paar keer aan de bak om groepswinst te verzilveren, dus wilde Hein Vanhaezebrouck de troepen fit houden. Het leverde met Kums, Depoitre en Nurio enkele nieuwe namen op.

Punten nodig

Francky Dury van zijn kant moest Sissako missen door blessure, terwijl Vigen naar de bank werd gehaald ten gunste van Fadera en Doumbia. Beide ploegen hadden punten nodig, maar dat was er zeker in de eerste helft niet aan te zien.

De beste kans werd door Depoitre 'gered', nadat zijn collega Castro-Montes op doel had getrapt. Veelzeggend voor de eerste 45 minuten, waar zelden naar adem gehapt moest worden en puffertjes dus overbodig waren.

AA Gent toonde zich wel zo hardnekkig als de gemiddelde keelontsteking in november en die dominantie leverde na de pauze dan weer wél op. Tot twee keer toe zou het Nurio Fortuna zijn die met een leuke inzet vanop de linkerflank voor het verschil zorgde.

Nurio als assistengever

De voorzetten vanop de achterlijn waren twee keer snedig, de afwerking was ook twee keer gelijkaardig. De eerste keer was het Vadis Odjidja die afwerkte, bij de 0-2 was Depoitre de goalgetter van dienst. Gent zo op rozen met nog een dik kwartier op de teller.

Dury was het zat en wilde zich echter niet neerleggen bij de nederlaag. Met onder meer de inbreng van Seck en Vigen ging Essevee nog op zoek naar minstens een punt. Na een corner kon Gano de aanluitingstreffer maken, de ingevallen Seck en de kwieke Dompé toonden zich ook meermaals.

Een slotoffensief kwam er nog, maar Gent speelde het al bij al slim uit en pakte zo een broodnodige driepunter om opnieuw richting linkerkolom te schuiven. Essevee ziet zelfs Seraing over zich heen springen en is nu zestiende, waardoor de adem opnieuw stilaan stokt in de Elindus Arena.