Essevee likt wonden: "Hard werken" en "Iets meer karakter tonen"

Zulte Waregem zit in de hoek waar de klappen vallen. Ook thuis tegen Gent liep het verkeerd: 1-2. En dus moet Essevee stilaan naar beneden kijken.

"We kregen niet veel kansen tegen en gaven eigenlijk weinig weg. Maar de kansen die we dan tegen krijgen, die zijn misschien wel te makkelijk", beseft Sammy Bossut. "Het is het probleem van het hele seizoen. En Gent heeft ervaren spitsen die er gebruik van maken."

Hard werken

Hij zag twee keer een man helemaal vrijkomen in zijn kleine rechthoek: "Een beetje meer karakter zou soms niet slecht zijn. We rechten dan wel de rug, maar zouden dat beter in het begin al doen en eens op voorsprong komen."

Een gevoel dat ook leefde bij Zinho Gano, die toch goed was voor zijn achtste van het seizoen alweer: "We weten dat we in een moeilijke situatie zitten, maar het is aan ons om er keihard aan te werken om eruit te komen."