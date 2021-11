Francky Dury eerlijk: "Ik slaap er niet van, echt waar"

Neen, het gaat niet goed met Zulte Waregem. Ook tegen AA Gent werd opnieuw verloren. En dus wordt het stilaan opletten geblazen.

"We verliezen opnieuw drie belangrijke en kostbare punten", aldus Francky Dury na de wedstrijd. "Ik denk dat we een waardige verliezer zijn. Maar we moeten dringend punten gaan pakken, dat is het belangrijkste."

Slecht slapen

De oefenmeester van Essevee is duidelijk: "We zitten 17 jaar in eerste klasse. Het is mijn laatste en misschien ook mijn moeilijkste seizoen. We moeten er niet flauw over doen, ik slaap er niet van, echt waar."

"Je bent ermee bezig om oplossingen te vinden, we hebben belangrijke spelers die geblesseerd zijn. Als we rustig blijven, gaan we er wel uitraken. Als je twee keer kan winnen, dan ben je vertrokken qua vertrouwen, maar je moet natuurlijk eerst twee keer winnen."